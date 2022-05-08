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    Події в Україні

    Росія розбомбила рідне місто та могилу льотчика, якого зобразила на «плакатах перемоги» (фото)

    Плакат з героєм СРСР, льотчиком Петром Дзюбою - Росія розбомбила рідне місто та могилу льотчика, якого зобразила на «плакатах перемоги» (фото)
    Плакат з героєм СРСР, льотчиком Петром Дзюбою
    фото: Facebook Андрія Волни

    Росія зобразила на плакатах до Дня Перемоги у Москві повітряного аса Петра Дзюбу, але раніше зруйнувала його рідне місто та кладовище, де він похований

    Рашисти напередодні обвішали Москву плакатами, на яких зображено легендарного повітряного аса Петра Дзюбу. Найцікавіше те, що герой СРСР був українцем, а окупанти розбомбили його рідне місто на Донеччині. Також росіяни обстріляли харківський цвинтар, де похований герой Другої світової війни. Про це повідомив російський лікар-травматолог Андрій Волна.

    «Символіка цифр. Символіка дат. Усю Москву завісили плакатами «1945 – 2022». При цьому зазначу, що ось на цьому плакаті обличчя радянського льотчика – це фотопортрет легендарного українського (радянського) повітряного аса – героя СРСР Петра Петровича Дзюби», – написав він.

    Плакат льотчика Петра Дзюби

    Плакат льотчика Петра Дзюби

    За словами лікаря, Дзюба народився у місті Костянтинівка Донецької області. Рашисти нещодавно розбомбили місто. Помер же легендарний льотчик у Харкові в середині 60-х і похований на Кладовищі №10.

    «Це в районі «Нова Баварія», що зазнав удару у березні 2022. Кладовище також постраждало», – написав Волна.

    Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін надав звання «гвардійська» 64-й мотострілецькій бригаді 35-ї загальновійськової армії РФ (Хабаровський край), яка влаштувала різанину в Бучі.

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна військові Україна СРСР місто цвинтар льотчик окупація #stoprussia
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    Росія розбомбила рідне місто та могилу льотчика, якого зобразила на «плакатах перемоги» (фото)