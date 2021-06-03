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    Думки вголос

    Закон про олігархів. Що там насправді страшного?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закон про олігархів. Що там насправді страшного?

    Поки – це закон про вибіркове призначення винних

    Прочитав закон про олігархів.

    1. Закон вийшов не таким страшним, як про це говорилося раніше. Хоча й зовсім беззубим його назвати не можна. Головна причина такої «амбівалентності» проста – ну не можна виписати найжорсткіші критерії про олігархів, щоб не зачепити головних парламентських сателітів.

    2. Головний репресивний інструмент – АМКУ, який починає розслідування, якщо людину внесли в список олігархів. Що заважає АМКУ зараз це робити – не зрозуміло. Але якщо це перекласти на людську мову, то це продовження ручного режиму в новій упаковці. І це поки взагалі не лякає більшість «олігархів»

    3. Влада не пішла на примусове відбирання ЗМІ. Можна говорити про неконституційність такого положення, але це не відігравало основної ролі. Головних причин дві: боязнь реального спротиву олігархів і неможливість дотувати ЗМІ. Цей закон з самого початку задумувався як закон по контролю за ЗМІ. Тому я досі залишаюся при думці, що буде зроблена спроба поставити на кожен «олігархічний» канал свого «віце-президента», який контролюватиме новинне мовлення. Правда, зараз не 2000 рік і це викличе масу нарікань. Тому поки незрозуміло, яким чином це буде робитися.

    4. Фінансування партій – це Дамоклів меч для неугодних. Можна тисячу раз говорити, що партії і так фінансувалися кешем, але ситуація тепер ускладниться, особливо в частині наповнення виборчих фондів. І цей пункт потрібен, я так розумію, щоб знімати партії з виборів.

    Чи є цей закон страшним для Ахметова, Коломойського чи Веревського? Судячи з усього ні. Це не боротьба з олігархатом ні в якому разі. Це більше схоже на піар-акцію, яка має на меті пошук певних «винних» і заганяння цих винних. Але він фундаментально не вирішує ані зовнішніх викликів (таких, як справа Коломойського), ані внутрішніх (монополії, вплив на політику і контроль ЗМІ). Власне поки – це закон про вибіркове призначення винних. Хоча кожен, хто завтра проголосує за цей закон, вважаючи, що він все порішає, має пам‘ятати – державна машина може зламати, і доволі швидко, найсильніших.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ олігархи закон партії фінансування розслідування
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    Закон про олігархів. Що там насправді страшного?