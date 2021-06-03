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    Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики

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    Правоохоронці вилучили незаконні препарати і кошти з аптек Харкова - Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики
    Правоохоронці вилучили незаконні препарати і кошти з аптек Харкова
    Фото: Офіс генпрокурора

    Правоохоронці провели обшуки у шести аптеках і всюди зібрали «врожай» із заборонених препаратів

    У Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптечних закладів, котрі незаконно збували наркотичні препарати. Під час обшуків було вилучено понад 9 тисяч блістерів таблеток із заборонною речовиною. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «Слобідська окружна прокуратура міста Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України)», – йдеться у повідомленні.

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    Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики
    Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики
    Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики

    За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у шести аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.

    Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

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    Теги: прокуратура Офіс Генерального прокурора наркотики розслідування аптека
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    Силовики накрили у Харкові мережу аптек, що збувала наркотики