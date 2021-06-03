Літати над Білоруссю можна лише «у надзвичайних ситуаціях» – рішення агенції авіабезпеки ЄС

Країни ЄС мають запровадити нові обмеження протягом двох тижнів

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише у надзвичайних ситуаціях. У решті випадків виконання польотів заборонено. Про це йдеться в директиві EASA.

Відповідне рішення було прийняте через екстрену посадку літака Ryanair 23 травня у Мінську.

«Проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах», – йдеться в повідомленні.

Такі обмеження повинні запровадити країни протягом двох тижнів.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн ЄС використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Також Білорусь хоче заборонити польоти над Україною.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що створення Союзної держави Білорусі та Росії становить небезпеку для України.

До слова, напередодні Росія надала німецькій авіакомпанії Lufthansa необхідні дозволи на виконання польотів до РФ у червні, після чого свою заборону для російських авіакомпаній приземлятися у ФРН скасувала і Німеччина.