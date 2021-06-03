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    Україна вводить «податок на Google»: що передбачає новий закон

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    Україна недоотримує щонайменше 3 млрд грн на рік від рекламних послуг IT-гігантів, вважають нардепи - Україна вводить «податок на Google»: що передбачає новий закон
    Україна недоотримує щонайменше 3 млрд грн на рік від рекламних послуг IT-гігантів, вважають нардепи
    Колаж: Comments.ua

    Деякі країни раніше ввели так званий «податок на Google»

    Верховна Рада 3 червня схвалила в другому читанні законопроєкт №4184 про так званий «податок на Google». Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

    «За» проголосували 283 нардепи.

    Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.

    Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.

    Раніше глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

    Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

    Закон визначає перелік електронних послуг.

    Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання освітніх послуг. Йдеться про доступ до публічних освітніх, наукових і інформаційних ресурсів в інтернеті з галузей знань і спеціальностей, за якими готують здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, в тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, в яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини.

    Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).

    Запроваджується електронний сервіс для нерезидентів для їх комунікації з контролюючим органом України.

    Передбачена спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі. Сплата податкового зобов'язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

    Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.

    Нагадаємо, Рада схвалила цей проєкт закону за основу в середині лютого.

    Додамо, що деякі країни вже ввели так званий «податок на Google»:

    Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Теги: Верховна Рада Google бюджет бізнес закон ПДВ технології Україна реклама послуги
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    Україна вводить «податок на Google»: що передбачає новий закон