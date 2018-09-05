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    Думки вголос

    Жити красиво та безкоштовно. Чому українці є нацією «бляхерів»

    • Віталій Максимов

      Журналіст

    • Розсилка
    Жити красиво та безкоштовно. Чому українці є нацією «бляхерів»

    «Бляхер» - це лише квінтесенція хаосу, що відбувається в країні хаосу

    Мовою оригіналу

    Не пишу ничего про бляхи. И вот почему! На мой взгяд, появление бляхеров было лишь вопросом времени.

    Судите сами: 

    • украинцы в большинстве своем живут как типичные «бляхеры» - любят нарушать все имеющиеся законы, но при этом хотят ни за что не отвечать!
    • при этом, постоянно нарушая, требуют защиты своих прав и свобод! 
    • кричат о неминуемости наказания, но всегда стараются не нести ответственности, часто решая все не совсем законными методами.
    • стараються где только можно не платить налоги, но при этомм жалуются на маленькие пенсии и отсутствие бесплатного здравоохранения и образования!

    Можно конечно перевернуть вверх ногами все эти причинно-следственные связи, мол - не мы такие, а жизнь такая и государство... Но результат останется тот-же - тотальное нарушение существующих законов, полная безнаказанность и желание нагреть государство и ближнего своего!

    Да, в большей степени все вышеперечисленное присуще состоятельным украинцам и чиновникам, тоже почему-то состоятельным! А вот как раз появление блях, в этой национальной «социологии» украинцев лишь немного уравняло!

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    И здесь важно понимать главное - бляхеры это лишь квинтэссенция всего происходящего в стране хаоса!

    Решение вопроса с бляхами - это как закон о видеофиксации - все хотят его запуска, но ждут от него каждый своего: 

    • граждане - наведения порядка на дорогах (при этом готовые платить большие штрафы), 
    • государство - увеличения поступлений в бюджет (уже даже посчитали сколько это будет денег для последующего распила), 
    • полиция и чиновники - хотят иметь возможность ручного влияния на саму систему видеофиксации (именно такой вариант закона они проталкивают)!

    В итоге - классические лебедь, рак и щука! И самое главное - при этом никого не интересуют такие глупости как законность, конституционность, банальная логика и, наконец - возможные последствия!

    А все потому, что украинский народ, в массе своей, увы, превратился за годы независимости в типичного «бляхера», желающего жить красиво и по возможности бесплатно.

    За редким исключением, как правило уехавшим в Европу, или оставшимся здесь и стоящим в пробке, чувствуя себя при этом лохом, в то время как справа мимо него проносятся остальные «более успешные» «бляхеры»!

    Джерело: блог Віталія Максімова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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