На дорозі біля метро «Арсенальна» утворилося провалля з озером (фото)



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На проїжджій частині стався прорив труби

У середу, 5 вересня, вранці на дорозі біля станції метро «Арсенальна» у Києві стався прорив труби.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«У Києві біля метро «Арсенальна» стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині: утворилося нове озеро…», - йдеться в повідомленні.

Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою.

Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.