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    На дорозі біля метро «Арсенальна» утворилося провалля з озером (фото)

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    На дорозі біля метро «Арсенальна» утворилося провалля з озером (фото)

    На проїжджій частині стався прорив труби

    У середу, 5 вересня, вранці на дорозі біля станції метро «Арсенальна» у Києві стався прорив труби.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «У Києві біля метро «Арсенальна» стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині: утворилося нове озеро…», - йдеться в повідомленні.

    Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою.

    Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.

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