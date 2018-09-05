На дорозі біля метро «Арсенальна» утворилося провалля з озером (фото)
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На проїжджій частині стався прорив труби
У середу, 5 вересня, вранці на дорозі біля станції метро «Арсенальна» у Києві стався прорив труби.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
«У Києві біля метро «Арсенальна» стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині: утворилося нове озеро…», - йдеться в повідомленні.
Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою.
Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.