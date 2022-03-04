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    Думки вголос

    Кожен росіянин, що мовчить, несе відповідальність за злочини Путіна

    • Володимир Бородянський

      український медіа-менеджер, політичний та громадський діяч

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    Не вийде прикидатися обдуреним, коли весь світ говорить правду - Кожен росіянин, що мовчить, несе відповідальність за злочини Путіна
    Не вийде прикидатися обдуреним, коли весь світ говорить правду
    з відкритих джерел

    Сьогодні неможливо бути «внє політикі»

    Мовою оригіналу

    Мои русские знакомые.

    Когда Вы пишите, что Вы за мир и не называете войну войной, что Вы «вне политики, не осуждайте нас мы простые люди от нас ничего не зависит» – не думайте, что это снимает с Вас ответственность за гибель мирных людей, наших солдатов и офицеров

    Вы говорите Вам сложно разобраться? Задайте себе следующие вопросы:

    1. Зачем РФ закрыла все независимые СМИ, ввела ограничения на общение в социальных сетях и высказывания личной точки зрения?
    2. Почему все большие СМИ государственные или принадлежат ближайшему окружению Путина?
    3. Почему российское телевидение показывает тысячи часов ненависти и страха?

    Нам надо, всему миру надо, чтобы Вы перестали писать и вышли на улицу. Перестали боятся. Перестали думать, что у Вас есть право нас убивать.

    При Вашем непосредственном участии РФ превратилась в тоталитарного монстра, который напрочь забыл о своих великих гуманистах, философах, художников и выбрал путь – убивать, заставлять думать «правильно», а за «неправильно» – сажать в тюрьму и снова убивать.

    Монстра, который называет войну миром. Монстра, который тысячими часов пропаганды меняет реальность и потом снова убивает, убивает.

    Джерело: блог Володимира Бородянського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти суд війна #stoprussia
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    Кожен росіянин, що мовчить, несе відповідальність за злочини Путіна