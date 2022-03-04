Кожен росіянин, що мовчить, несе відповідальність за злочини Путіна

Сьогодні неможливо бути «внє політикі»

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Мои русские знакомые.

Когда Вы пишите, что Вы за мир и не называете войну войной, что Вы «вне политики, не осуждайте нас мы простые люди от нас ничего не зависит» – не думайте, что это снимает с Вас ответственность за гибель мирных людей, наших солдатов и офицеров

Вы говорите Вам сложно разобраться? Задайте себе следующие вопросы:

Зачем РФ закрыла все независимые СМИ, ввела ограничения на общение в социальных сетях и высказывания личной точки зрения? Почему все большие СМИ государственные или принадлежат ближайшему окружению Путина? Почему российское телевидение показывает тысячи часов ненависти и страха?

Нам надо, всему миру надо, чтобы Вы перестали писать и вышли на улицу. Перестали боятся. Перестали думать, что у Вас есть право нас убивать.

При Вашем непосредственном участии РФ превратилась в тоталитарного монстра, который напрочь забыл о своих великих гуманистах, философах, художников и выбрал путь – убивать, заставлять думать «правильно», а за «неправильно» – сажать в тюрьму и снова убивать.

Монстра, который называет войну миром. Монстра, который тысячими часов пропаганды меняет реальность и потом снова убивает, убивает.

Джерело: блог Володимира Бородянського

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