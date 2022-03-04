З'явилися очевидні ознаки руйнації путінського режиму

Головне завдання Путіна – залякати власну країну і перевести її на «самодостатню» модель Північної Кореї

Очікується потік російських «біженців» з Криму до Сибіру

У російському керівництві реально відчуваються перспективи Гаазького трибуналу.

В Москві частина членів уряду і вищих посадових осіб інших органів влади спробували подати у відставку. Покірність поки що утримується загрозами негайного арешту і довічного ув'язнення.

У Криму Гоблін, Константинов і «понаїхи» сидять на тривожних валізах.

Очікується потік російських «біженців» з Криму до Сибіру, за Урал та до інших місць історичного проживання. Активно курсують чутки про можливі загороджувальних загонів Росгвардії на кримському мосту.

У Донецьку та Луганську «чорти» з окупаційних структур погано поінформовані про те, що відбувається, і тому шалено крутять головою в різні боки. Перед втечею очікується масовий грабіж населення.Ті самі чутки про можливі загороджувальні загони Росгвардії на переходах до РФ.

Путін намагається залякувати не лише Україну та НАТО. Головне його завдання – залякати власну країну і перевести її на «самодостатню» модель Північної Кореї. Із ситуацією він вже не справляється.

Джерело: Обозреватель

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