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    Російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині

    Російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині
    фото з відкритих джерел

    Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

    Росія продовжує підготовку до висадки морського десанту в районі Затоки та Чорноморська в Одеській області. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, це відбувається під прикриттям загону кораблів вогневої підтримки окупантів та ракетної катерної ударної групи РФ.

    «Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відзначено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття постачали винищувачі Су-30СМ», — додали в Генштабі.

    У Чорному морі морське угруповання російських окупантів також виведене з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

    Нагадаємо, триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.

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    Теги: Росія ЗСУ Одеса Одещина ВМС
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    Російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині