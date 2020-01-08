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    Думки вголос

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія про технічну несправність буде основною

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Літак МАУ зазнав аварії вранці 8 січня між іранськими містами Парандом та Шахріаром - Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія про технічну несправність буде основною
    Літак МАУ зазнав аварії вранці 8 січня між іранськими містами Парандом та Шахріаром
    Фото: isna.ir

    Що могло статися з новим надійним двигуном, щоб відразу після зльоту вночі виникла пожежа і була втрачена керованість літака?

    Мовою оригіналу

    Соболезнования семьям 15 граждан Украины, 73 - Канады, 71 - Ирана, 8 - Швеции, 4 - Германии, 3 - Великобритании, 6 - Афганистана.

    Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегеран, на малой высоте, пожар начался в двигателе сразу после взлета, к сожалению, ситуация стала не управляемой.

    Это не может быть ошибкой экипажа.

    Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полет ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта - это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал.

    Это не похоже на взрыв бомбы на борту - это уже официально заявили иранцы, и думаю, у них основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод.

    Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета?

    Набор версий происшествия стандартный: попадание стаи птиц; повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту; ошибка в эксплуатации и не устраненная неисправность; технический брак при производстве самолета.

    Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Іран авіакатастрофа літак МАУ
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