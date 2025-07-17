Ліквідація російського генерала Гудкова: підозра впала на... главу генштабу Герасимова

Українська розвідка виявила значну активність російських військових у селі Коренево Курської області, приблизно у 17 км від передової...

Деталі ліквідації генерала Гудкова та штабу 155-ї бригади. В РФ звинуватили генералів Герасимова та Ахмедова у злитті даних на конкурента.

2 липня ЗС України завдали один з найсильніших ударів по російському військовому управління за увесь час війни. У селі Коренево Курської області, приблизно у 17 км від передової, українська розвідка виявила значну активність російських військових. Результат удару по скупченню росіян перевершив усі очікування.

Як виявилось, саме у Коренево для наступу на Сумщину ворог розгорнув передовий пукт управління свого найбоєздатнішого з’єднання на напрямку – 155-ї бригади морської піхоти. Причому саме з цього пункту керував наступом фактичний командувач ударного угруповання на Курщині – заступник командувача військово-морським флотом ЗС РФ генерал-майор Михайло Гудков, відомий під позивним «Варяг».

Список ліквідованих у Коренево російських офіцерів, встановлений на даний момент з російських джерел:

Заступник командувача ВМФ РФ – командувач берегових та сухопутних військ ВМФ РФ генерал-майор М. Гудков;

Заступник командувача берегових та сухопутних військ ВМФ РФ полковник Н. Шихалієв;

Командир 155-ї бригади морської піхоти полковник С. Ільїн;

Начальник штабу 155-ї бригади полковник Л. Башкадін;

Командир 1-го батальйону 155-ї бригади підполковник І. Закіров.

Одночасно ліквідовані – начальник артилерії бригади;

начальник ППО бригади; начальник зв’язку бригади; начальник служби БПЛА бригади;

Разом з начальниками служб також знищена більшість їх помічників. Загальні втрати – біля 20 вбитих, 30 поранених військовослужбовців ЗС РФ.

Таким чином, був повністю ліквідований штаб російської бригади морської піхоти та керівництво ударного угруповання та сухопутних військ ВМФ РФ, російський наступ на цій ділянці фронту на деякий час було паралізовано, управління військами на ділянці втрачено.

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Гудков навів на свій штаб українські ракети.

27 лютого 2024 року Гудков організував шикування групи військовослужбовців 155-ї бригади у селі Єленовка Донецької області, щоб особисто вручити нагороди своїм кращим бійцям та командирам. По плацу прилетіли дві ракети HIMARS, в результаті 19 російських окупантів було знищено, 12 поранено. Серед поранених був і сам Гудков, але він тоді зміг вижити. Був ліквідований заступник командира 155-ї бригади підполковник Р.Кожухов та інші офіцери бригади. І ось зараз вдалось накрити усіх злочинців одним залпом.

42-річного Гудкова на цю посаду призначив особисто російський диктатор Володимир Путін у березні 2025-го, до цього часу він командував тією самою 155-ю бригадою морської піхоти, саме Путін поставив завдання підняти боєздатність військ ВМФ РФ. 155-та бригада отримала відомість завдяки своїм військовим злочинам – Гудков з самого початку війни давав накази страчувати мирних мешканців Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Потім його бригада та пов’язані з нею блогери неодноразово виставляли відео страти українських військовополонених. Гудков робив це навмисно щоб змусити своїх солдат також не здаватись у полон через побоювання помсти від українців. Сам Гудков, звичайно, в атаки не ходив, і ближче 15-20 км до фронту не підходив. Але українці навчились карати російських злочинців за мародерства, бандитизм, розстріли, і Гудкову від покарання сховатись не вдалось.

Не менш цікавим за саму ліквідацію Гудкова є політичний резонанс та інформаційні розбірки між прибічниками начальника Генштабу Герасимова та його опонентами.

Путін підняв Гудкова на посаду значно вище будь-якого іншого російського командира бригади, і з цієї посади Гудков цілком ймовірно міг стати конкурентом на посаді начальника Генштаба ЗС РФ Валерія Герасимова. Апе тепер не стане. За повідомленням критика Герасимова – російського Z-блогера Олексія Романова, тимчасово виконуючим обов’язки командувача берегових та сухопутних військ ВМФ РФ призначений повністю лояльний Герасимову генерал Сухраб Ахмедов, у якого з Гудковим були погані стосунки. Романов тим самим прямо натякнув, що інформацію про місцезнаходження Гудкова українцям злило російське військове керівництво. Дивіться скрін з каналу Романова.

У відповідь прибічник Герасимова головний російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив кількох близьких до Гудкова блогерів, зокрема Володимира Грубніка, в тому, що саме вони передали у 155-ту бригаду партію радіостанцій, через які українці могли отримати доступ до системи зв’язку. Ось також скрін з каналу Соловйова.

Як би там не було, але джерела витоку інформації ворог встановити не зміг. Тим більше, варто відзначити найвищими нагородами усіх військовослужбовців сил оборони України, які знищили високопосадових військових злочинців та завдали такий тяжкий удар ворогу.