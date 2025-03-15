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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Курщина. Реальна ситуація

glavcom.ua
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Українські воїни отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути
фото: Reuters

ЗСУ утримують тактично вигідний рубіж оборони

Ситуація на Курщині:

1. Оточення наших військ нема ніякого. Жоден підрозділ не відрізаний.

2. Війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.

3. Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони – кілька висот вздовж державного кордону на території РФ. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги.

4. Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.

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Джерело
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Теги: росія Курщина війна Україна ЗСУ військові Сумщина

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