Курщина. Реальна ситуація
ЗСУ утримують тактично вигідний рубіж оборони
Ситуація на Курщині:
1. Оточення наших військ нема ніякого. Жоден підрозділ не відрізаний.
2. Війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.
3. Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони – кілька висот вздовж державного кордону на території РФ. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги.
4. Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.
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