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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

«Успішний контрнаступ під Запоріжжям». Реальна ситуація потребує зовсім інших акцентів

glavcom.ua
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Головком Михайло Драпатий

Ситуація на фронті зараз вкрай важка...

Щодо вчорашньої доповіді нового головкома М.Драпатого щодо результатів контрнаступу під Запоріжжям.

Є ризик, що ніяких реальних змін у силах оборони здійснити не вдасться, якщо буде поширюватись підміна понять, перебільшення реальних результатів та замовчуваня проблем.

Заявлено успішний контрнаступ, звільненння 26 населених пунктів, звільнення та відновлення контролю 745 квадратних кілометрів, зокрема 15 квадратних кілометрів звільнено за останній тиждень угрупованням ДШВ у складі 4 бригад ДШВ та 2 штурмових полків.

Якщо спілкуватись з тими, хто там веде бойові дії на напрямку, то реальна ситуація має деякі суттєві відмінності і потребує зовсім інших акцентів.

Ворог в кінці 2025-го через відсутність вчасно введених нами резервів, окупанти захопили важливий вузол комунікацій на підступах до Запоріжжя – місто Гуляй-поле.

Угруповання ДШВ спільно з угрупованнями Сухопутних військ, та з штурмовими полками резерву головкома, були зосереджені з метою зупинити російський наступ та відбити втрачені позиції. У контраударах брали участь не лише 4 бригади ДШВ та підпорядоквані йому 2 штурмових полки, значно більшу смугу ніж ДШВ та свої завдання виконували та виконують на напрямку цілих два армійських корпуси та численні бригади сухопутних військ, у тому числі 5-та та 92-га штурмові, та два штурмових полки резерву головкому.

В результаті ефективних дій наших військ російський наступ у важких зустрічних боях було зупинено, ворог зазнав важких втрат, фронт стабілізовано. Але відбити назад Гуляй-поле, яке, очевидно, було однією з цілей операції, не вдалось. На жаль.

Україна втратила кількасот квадратних кілометрів. Але частину з втраченого вдалось відбити. Якщо вживати термін «звільнено» – то це, за словами деяких наших поінформованих військових, складає до 150 квадратних кілометрів. Усе інше треба враховувати як «відновлено контроль», або по деяких ділянках коректно вжити «відновлено частковий контроль». І варто розділяти ці різні поняття.

Також звертає на себе увагу, що усі ці зазначені 26 населених пунктів були відбиті ще під час перебування на посаді головкома О.Сирського у лютому-червні цього року. Але Сирський чомусь не робив ніяких заяв про ці здобутки. Чому? Тому що російське командування на оперативному та стратегічному рівні не володіє повною іформацією про реальну обстановку. Битва продовжуються, ворог наступає, операція  далека від завершення, і Сирський не вважав за доцільне оголошувати результати незавершених дій.

Ситуація на фронті зараз вкрай важка – ворог на околиці Слов'янська, Дружківки, Добропілля, захопив велику частину Костянтинівки, ситуація біля Запоржжія та Сум залишається дуже гострою. Усі ми потребуємо не самозаспокоєння, а навпаки, чіткого визначення загроз та викликів. Оскільки тільки об'єктивне визнання реальності дозволить визначити шляхи до розгрому ворога.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна фронт ЗСУ Михайло Драпатий

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