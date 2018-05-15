Конфлікт між Порошенком та Гройсманом перетворює їх на головних конкурентів

Володимир Гройсман та Петро Порошенко

Яскравий приклад - ситуація, яка склалася навколо Міністерства аграрної прописловості

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Острый конфликт во власти между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом постепенно превращает их в главных оппонентов и конкурентов.

Год назад, 23 мая 2017 года, министр аграрной промышленности Тарас Кутовой подал в отставку. С тех пор нового министра не назначили.

Порошенко решил усилить свою команду на выборах и предложил назначить на пост министра аграрной промышленности известного бизнесмена Алекса Лиситсу.

Однако Гройсман на данный момент в команду президента уже не входит, и трещина между президентом и премьер-министром растет каждый день. Исполняющим обязанности министра является первый заместитель министра Максим Мартынюк. А это человек Гройсмана. И передавать контроль над министерством под предлогом выборов и подыгрывать президенту премьер не собирается. Поэтому назначение Лиситцы переносится на неопределенный срок, и вообще вопрос, состоится ли это до выборов. Министерство пока остается без своего штатного министра.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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