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    Думки вголос

    Конфлікт між Порошенком та Гройсманом перетворює їх на головних конкурентів

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Володимир Гройсман та Петро Порошенко
    Володимир Гройсман та Петро Порошенко

    Яскравий приклад - ситуація, яка склалася навколо Міністерства аграрної прописловості

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    Острый конфликт во власти между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом постепенно превращает их в главных оппонентов и конкурентов.

    Год назад, 23 мая 2017 года, министр аграрной промышленности Тарас Кутовой подал в отставку. С тех пор нового министра не назначили.

    Порошенко решил усилить свою команду на выборах и предложил назначить на пост министра аграрной промышленности известного бизнесмена Алекса Лиситсу.

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    Однако Гройсман на данный момент в команду президента уже не входит, и трещина между президентом и премьер-министром растет каждый день. Исполняющим обязанности министра является первый заместитель министра Максим Мартынюк. А это человек Гройсмана. И передавать контроль над министерством под предлогом выборов и подыгрывать президенту премьер не собирается.

    Поэтому назначение Лиситцы переносится на неопределенный срок, и вообще вопрос, состоится ли это до выборов. Министерство пока остается без своего штатного министра.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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