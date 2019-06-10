Криза в Молдові: Росія готується повалити проєвропейську коаліцію

Національні інтереси України вимагають ліквідації окупованого РФ військового плацдарму в Придністров'ї

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Правительственный кризис в Молдове - Россия готовит свержение проевропейской коалиции, смену политического курса. Украина должна продумать свою стратегию действий, если мы позволим РФ укрепить Додона в Молдове, Путин сможет удержать Приднестровье. И наши расходы на безопасность возрастут по итогу возрастут.

Национальные интересы Украины требуют ликвидации оккупированного РФ военного плацдарма в Приднестровье.

Напомню, оттуда действуют против Украины российские спецслужбы, незаконные вооруженные формирования.

Украина выставила вокруг Приднестровья совместные с Молдовой таможенные и пограничные посты - но этого недостаточно. Нужно более активное вмешательство. Надо обрезать коррупционные связи российских спецслужб с украинскими политиками.

Что давно пора бы сделать?

1. Снова ввести санкции против Молдавского металлургического завода, которые были сняты в 2019-м благодаря коррупционным связям «директора Одессы» Владимира Галантерника.

2. Запретить въезд в Украину автомобилей с приднестровскими номерами.

3. Обеспечить поддержку антироссийских партий и проевропейских партий в ходе кризиса всеми возможными способами. нам нужны сильные союзники.

4. Поставить соответствующие задачи руководству наших разведывательных служб. Необходимо приложить все ресурсы, чтобы создать проблемы российской агентуре в Молдове. Самые большие проблемы.

РФ должна понимать, что в ответ на вмешательство во внутренние дела Молдовы, Украина будет усиливать свое давление и будет поддерживать тех, кто борется с Москвой.