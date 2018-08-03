Порошенко зайнявся людьми Гройсмана з керівництва Державної фіскальної служби

Очевидно, президент твердо має намір перед виборами зняти прем'єр-міністра з посади

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Началась великая ореховая война. Порошенко начал зачистку людей Гройсмана в руководстве Государственной фискальной службы, которые контролируют сейчас экспорт орехов.

«Повідомлено про підозру начальнику Головного управління ДФС у Вінницькій області Р. Осмоловському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, в організації умисного ухилення від сплати податків, а також у зловживанні владою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності.

Учасники злочинної організації планували та координували свої дії, переслідуючи мотиви особистого збагачення. Зокрема, за рахунок проведення підконтрольними суб’єктами господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів та подальшого їх експорту за заниженою вартістю і неповернення валютної виручки».

Следует напомнить, что премьер-министр Грйосман потребовал от ГФС прекратить проверки предприятий, которые экспортируют орехи.

Осмоловский - человек Гройсмана. Очевидно, президент твердо намерен перед выборами сбить премьер-министра с должности. Потому что такой удар по команде Гройсмана - это открытая война, и последуют ответные действия.

Экспорт орехов ждет очередной передел, кто там их будет контролировать, непонятно, но коррупционная доля по-прежнему сохранится. За два года работы Гройсман по-прежнему не создал правила экспорта, которые бы исключали коррупцию, хотя обещал, что все это будет сделано еще в 2016-м.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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