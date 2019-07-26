США знайшли метод спілкування з новою українською владою

Посол США буде найвпливовішим альтернативним центром впливу в Україні, поряд з владою

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Можно не слушать советы Волкера.

Можно не договариваться о визите в США.

Можно думать, что не назначение полномочного посла США в Украину это не проблема.

Но в таком случае не надо удивляться, что НАБУ сбивает окружной суд, принимающий решения в интересах Портнова, его партнеров и клиентов.

Америка может выразить свою глубокую обеспокоенность в Украине не только дипломатическими нотами. Если Америка не может достучаться через дипломатов, она начинает говорить во-первых, с теми, кто реально контролирует правосудие, а во-вторых, на доступном для «контролеров» языке.

Посол США будет самым влиятельным альтернативным центром влияния в Украине, наряду с властью.

А новому правительству надо будет думать как правильно в этих условиях вести переговоры с МВФ.

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