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    Думки вголос

    США знайшли метод спілкування з новою українською владою

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    США знайшли метод спілкування з новою українською владою

    Посол США буде найвпливовішим альтернативним центром впливу в Україні, поряд з владою

    Мовою оригіналу

    Можно не слушать советы Волкера. 
    Можно не договариваться о визите в США.
    Можно думать, что не назначение полномочного посла США в Украину это не проблема.

    Но в таком случае не надо удивляться, что НАБУ сбивает окружной суд, принимающий решения в интересах Портнова, его партнеров и клиентов.

    Америка может выразить свою глубокую обеспокоенность в Украине не только дипломатическими нотами. Если Америка не может достучаться через дипломатов, она начинает говорить во-первых, с теми, кто реально контролирует правосудие, а во-вторых, на доступном для «контролеров» языке.

    Посол США будет самым влиятельным альтернативным центром влияния в Украине, наряду с властью.

    А новому правительству надо будет думать как правильно в этих условиях вести переговоры с МВФ.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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