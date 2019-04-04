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    Думки вголос

    У Києві іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    У Києві іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб

    Війна з Росією триває

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    В Киеве взорвана машина офицера украинских спецслужб: диверсант задержан на месте преступления

    Сегодня в 2.00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле», принадлежащей офицеру украинских спецслужб, который принимает активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

    Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан.

    Украинский офицер не пострадал.

    Диверсант находится под надежной охраной. Это не гражданин Украины.

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    Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего действовал в составе группы.

    Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину.

    Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы.

    Война с Россией продолжается, война среди нас.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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