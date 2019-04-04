У Києві іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб

Війна з Росією триває

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В Киеве взорвана машина офицера украинских спецслужб: диверсант задержан на месте преступления

Сегодня в 2.00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле», принадлежащей офицеру украинских спецслужб, который принимает активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан.

Украинский офицер не пострадал. Диверсант находится под надежной охраной. Это не гражданин Украины. Читайте також Вибух автівки в Києві: поліція розслідує два кримінальні провадження Сьогодні, 10:28 Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего действовал в составе группы. Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы. Война с Россией продолжается, война среди нас.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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