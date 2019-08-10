Україна має стати лідером антипутінського фронту

Свобода - єдина потужна зброя, яка може знищити путінську банду

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11 лет назад Россия развязала войну в Грузии, погибли сотни людей. Мы не поддержали тогда, 11 лет назад Грузию. И война пришла к нам.

Мы были слабы, не проводили самостоятельной политики, наша зависимость от РФ усиливалась, Путин проводил системную политику на подрыв изнутри украинского государства. Сценарий оккупированных Абхазии и Осетии Путин сейчас реализовывает на Донбассе.

А сегодня нам надо изменить политическую ситуацию. Украина должна стать лидером антипутинского фронта.

Ключевой вопрос безопасности Европы - независимость и союз стран Восточной Европы против российской агрессии. Украина сегодня борется за право быть самостоятельным субъектом международной политики. Наша субъектность - это наша способность противостоять РФ.

Украина должна стать сильным государством, построить эффективную оборону, экономический успех и демократию.

Но для того, чтобы освободить Украину, Молдову, Грузию, Литву, Латвию, Эстонию от российской угрозы, нам необходимо создать региональную антипутинскую политику, скоординированную, системную.

Необходимо создать условия для антипутинских общественных организаций, помогать борьбе за демократию в РФ тем, кто борется с путинским режимом. Свобода - это единственное мощное оружие, которое разнесет путинскую клику вдребезги.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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