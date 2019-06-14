Україна залишається на узбіччі прогресу через відсутність розвитку оборонної промисловості

У нас немає своїх робочих контрактів, немає бажання залучати технології та інвесторів з-за кордону

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17 июня президент Украины В.Зеленский посетит Францию и, в частности, в графике визита - авиасалон «Ле Бурже».

На авиасалоне не будет представлено ни одного образца украинской авиационной техники - только стенд с макетами. Денег нет на закупки чего-то современного, да и наших проектов, которые были бы востребованы за рубежом, прямо сейчас уже нет.

Не планируется подписание каких-либо международных контрактов.

Первый международный контракт с одной из ведущих мировых держав на модернизацию наших истребителей МИГ-29 на этой неделе вычеркнут из Гособоронзаказа. Денег не будет - а зачем?

Ожидалось, что на «Ле Бурже» может быть подписан инвестиционный договор с Саудовской Аравией о создании совместного предприятия с ГП «Антонов» - но долгие бюрократические маневры украинской стороны отбили у саудитов желание реализовывать проект, приоритеты сменились, они отказались от проекта.

О чем будет говорить президент на международной выставке?

Украина остается на обочине прогресса из-за отсутствия системного развития оборонной промышленности, из-за отсутствия реальной, а не фейковой программы развития вооружений. Президент увидит на «Ле Бурже» пустоту в украинской экспозиции. Нет своих рабочих контрактов, нет желания привлекать технологии и инвесторов из-за рубежа. Вялотекущий развал.

Надеюсь, никакие слова и эмоции не заслонят эти очевидные факты.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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