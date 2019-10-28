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    Думки вголос

    Сьогодні ми відзначаємо 75 річницю вигнання нацистів з України

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Сьогодні ми відзначаємо 75 річницю вигнання нацистів з України

    Подвиг героїв надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції

    28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів.

    Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.

    З пекельної брами тієї війни вийшла ціла генерація українських героїв, і сьогодні – вагома нагода згадати, подякувати та вклонитися доземно їм усім.

    Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним громадянам, дорослим і дітям, молоді та людям поважного віку – всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу.

    Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції.

    Слава героям! Слава Україні!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Друга світова війна
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