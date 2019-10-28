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    Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата (фото)

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    <p>Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві</p> - Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата (фото)

    Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві

    Фото: пресслужба президента

    Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві.

    Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

    У церемонії також взяв участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Верховна Рада Друга світова війна Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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