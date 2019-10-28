Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата (фото)



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Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві Фото: пресслужба президента

Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві.

Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

У церемонії також взяв участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.