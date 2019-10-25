Сапери на Донбасі знайшли старі німецькі боєприпаси



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Боєприпаси були знайдені під час розмінування територій

Фахівці інженерної служби Національної гвардії України знайшли на Донбасі снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Як зазначається, за минулий тиждень зведена група розмінування знайшла і знешкодила дев'ять потенційно небезпечних предметів. Серед них були також німецькі снаряди.

«Під час перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів околиць Федорівки, що в Донецькій області, особовий склад зведеної групи розмінування виявив шість артилерійських снарядів. Вибухонебезпечні предмети ідентифіковані як німецькі протитанкові снаряди калібру 50 мм часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що все знайдене було знешкоджено саперами.

Раніше в Міністерстві оборони закликали збільшити кількість сил і засобів задля розмінування, заявляючи, що протягом п'яти останніх років було виконано лише 2% робіт з розмінування в Україні.

Зокрема, що у Верховній Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про внесення змін у закон «Про протимінну діяльнысть в Україні». Парламентарі заявили, що закон не працює і назріло питання про внесення змін до нього.