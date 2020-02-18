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    Думки вголос

    У п’яту річницю Дебальцівської трагедії окупанти влаштували нову провокацію на Донбасі

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    У п’яту річницю Дебальцівської трагедії окупанти влаштували нову провокацію на Донбасі

    Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним

    У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.

    Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

    Воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору. На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено.

    Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

    Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    окупанти бойовики на Донбасі РНБО війна Володимир Зеленський
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