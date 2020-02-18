РНБО проведе терміновий брифінг через штурм бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов

На даний момент між українськими військовими і бойовиками на Луганщині триває бій

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що брифінг буде проведено в пресцентрі Офісу Зеленського на вулиці Банкова.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,