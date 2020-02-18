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    РНБО проведе терміновий брифінг через штурм бойовиків на Донбасі

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    <span>Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов</span> - РНБО проведе терміновий брифінг через штурм бойовиків на Донбасі
    Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов

    На даний момент між українськими військовими і бойовиками на Луганщині триває бій

    Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що брифінг буде проведено в пресцентрі Офісу Зеленського на вулиці Банкова.


    МВС бойовики на Донбасі СБУ ЗСУ Луганщина РНБО напад розведення військ на Донбасі Олексій Данілов
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