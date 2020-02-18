Наступ бойовиків на Луганщині завершився: один військовий загинув, четверо поранені



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Бій тривав з 5-ї ранку

Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився», - повідомили в пресцентрі.

Додамо, Новотошківське розташоване неподалік від Золотого у Луганській області. У районі Золотого Луганської області розташована одна з ділянок розведення сил та засобів.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.

«Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені», - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил перебувають у готовності до застосування.

«Ситуація повністю контрольована. Продовжуємо боронити Україну від агресора», - додали в пресцентрі.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.