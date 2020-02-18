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    Думки вголос

    Атака бойовиків на Луганщині: для Зеленського настає година ікс

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Атака бойовиків на Луганщині: для Зеленського настає година ікс

    Юлити та записувати відосики можна, але це вже не працює

    Мої джерела на 100 % підтверджують інформацію Юрія Бутусова, про те, що під Золотим, якраз недалеко від місця розведення, з ночі йде серйозний бій, росіяни пішли у наступ. В стилі 2014-2015-х років. З використанням важкої артилерії. Є інформація про бронетехніку і з нашої сторони, і з боку росіян. Такого на фронті вже не було кілька років. Є загиблі та поранені.

    Це все - великий привіт від кремля до всієї навколомірської х*рні, наговореної Зеленським та його міньйонами. Москва чітко дає зрозуміти, що або ви говорите з нашою маріонеточною сепарнею напряму й на наших умовах - або можете собі до дупи засунути всі свої «платформи примирення» і «закінчення війни у голові». Й дуже символічно, що для загострення обране все те ж місце, де розпочиналося це мразотне розведення восени. Як і дата 18 лютого - фактичного початку російсько-української війни. Нагадаю, що гебня ще з часів сталіна обожнює символізм в датах. Плюс заплановане засідання РБ ООН з приводу 5-річчя Мінську-2.

    Як я і казав, для Зеленського наступає година ікс по всіх фронтах. Юлити та записувати відосики з благодурощами для плебсу можна, але це вже не працює. Йому прийдеться зробити вибір й сказати собі правду, що цю війну він не зможе закінчити. Й якось це донести як до свого електорату, так і до стрімко радикалізуючихся патріотично налаштованих громадян. Йому прийдеться зрозуміти, що досить примарний шанс домовитися з рашкою з'явиться тільки тоді, коли вона втягнеться у процес транзиту влади у 2024-2025-му. І що робити це буде вже наступний президент країни. І що або «мир» перестає бути головною підвалиною зе-правління - або москва його знищить.

    Але найголовніше - удачі нашим воїнам, які прямо зараз замирюють ворога єдиним можливим способом: методом утилізації.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський
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