У Росії породілля викинула з вікна чужу дитину
У пологовому будинку кажуть, що раніше вона перебувала на обліку в психдиспансері
У Росії жінка викинула чужу дитину з вікна пологового будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Інцидент стався в перинатальному центрі міста Стерлітамак. Медики прооперували двох породіль.
«Через пару годин після операції одна з породіль мовчки підійшла до ліжечка з новонародженим чужої жінки, взяла його на руки і викинула з вікна третього поверху. Лікарі намагалися врятувати малюка, але дитина загинула», – йдеться в повідомленні.
Вона не пояснила правоохоронцям причини свого вчинку. Повідомляється, що її дитину ізолювали.
Зазначається, що раніше жінка перебувала на обліку в психдиспансері.
Нещодавно там зробили висновок, що вона не несе небезпеки для суспільства.
Нагадаємо, у Лозівській громаді Харківської області померла 3-місячна дитина з села Петропілля. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин, підозрюють отруєння розведеною дитячою сумішшю.