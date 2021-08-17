  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Росії породілля викинула з вікна чужу дитину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Малюка не вдалося врятувати&nbsp; - У Росії породілля викинула з вікна чужу дитину
    Малюка не вдалося врятувати 
    Фото з відкритих джерел

    У пологовому будинку кажуть, що раніше вона перебувала на обліку в психдиспансері

    У Росії жінка викинула чужу дитину з вікна пологового будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

    Інцидент стався в перинатальному центрі міста Стерлітамак. Медики прооперували двох породіль.

    «Через пару годин після операції одна з породіль мовчки підійшла до ліжечка з новонародженим чужої жінки, взяла його на руки і викинула з вікна третього поверху. Лікарі намагалися врятувати малюка, але дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

    Вона не пояснила правоохоронцям причини свого вчинку. Повідомляється, що її дитину ізолювали.

    Зазначається, що раніше жінка перебувала на обліку в психдиспансері.

    Нещодавно там зробили висновок, що вона не несе небезпеки для суспільства.

    Нагадаємо, у Лозівській громаді Харківської області померла 3-місячна дитина з села Петропілля. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин, підозрюють отруєння розведеною дитячою сумішшю.

    Читайте також:
    Теги: жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії породілля викинула з вікна чужу дитину