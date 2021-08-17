У Росії породілля викинула з вікна чужу дитину

У пологовому будинку кажуть, що раніше вона перебувала на обліку в психдиспансері

У Росії жінка викинула чужу дитину з вікна пологового будинку. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Інцидент стався в перинатальному центрі міста Стерлітамак. Медики прооперували двох породіль.

«Через пару годин після операції одна з породіль мовчки підійшла до ліжечка з новонародженим чужої жінки, взяла його на руки і викинула з вікна третього поверху. Лікарі намагалися врятувати малюка, але дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

Вона не пояснила правоохоронцям причини свого вчинку. Повідомляється, що її дитину ізолювали.

Зазначається, що раніше жінка перебувала на обліку в психдиспансері.

Нещодавно там зробили висновок, що вона не несе небезпеки для суспільства.

Нагадаємо, у Лозівській громаді Харківської області померла 3-місячна дитина з села Петропілля. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин, підозрюють отруєння розведеною дитячою сумішшю.

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