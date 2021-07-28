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    У потягу Київ-Ужгород народився малюк

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    Жінка їхала з Києва до Ужгорода, але вночі у неї почалися перейми - У потягу Київ-Ужгород народився малюк
    Жінка їхала з Києва до Ужгорода, але вночі у неї почалися перейми
    Фото з відкритих джерел

    Малюка та його маму зняли з потягу і доправили до лікарні у Тернополі

    Пасажирка потяга «Київ-Ужгород» народила немовля у вагоні під час переїзду від Хмельницького до Тернополя. Вже під'їжджаючи до залізничної станції «Тернопіль» провідник вагону викликав медиків швидкої допомоги і попередив, що жінка народжує дитину.

    Про незвичні пологи у поїзді повідомив місцевий канал «Тернопіль 1». Відомо, що вагіна жінка їхала з Києва до Ужгорода, коли вночі їй раптово стало зле. За словами провідника, вона скаржилася на нудоту і болі в животі. Провідник сповістив про хвору вагітну на тернопільську залізничну станцію. А працівники вокзалу вже викликали швидку допомогу. Пологи в потязі приймали в ніч на неділю, 25 липня.

    Коли медики зайшли до вагону, то побачили, що пологи вже відбулися. Медики надали першу медичну допомогу породіллі і новонародженому хлопчику. А потім перевезли їх в Тернопільський обласний перинатальний центр «Матері і дитини», який розташований за 300 метрів від вокзалу.

    За повідомленням медиків перинатального центру, мати і дитина зараз почуваються добре.

    До слова, 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

    Також в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз.

    Читайте також: Як чоловіку отримати оплачувану відпустку при народженні дитини – пояснення Мін’юсту

    Теги: діти залізниця Тернопіль жінка немовля пологи
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    У потягу Київ-Ужгород народився малюк