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    На Харківщині померло немовля: підозрюють отруєння

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    У Харківській області померло 3-місячне немовля - На Харківщині померло немовля: підозрюють отруєння
    У Харківській області померло 3-місячне немовля
    Фото з відкритих джерел

    Дитина не була зареєстрована, а мати не зверталася до лікаря протягом вагітності

    У Лозівській громаді Харківської області померла 3-місячна дитина з села Петропілля. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин, підозрюють отруєння розведеною дитячою сумішшю. Про це у соцмережі повідомила радник голови Лозівської міської територіальної громади Ганна Скрипник.

    За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли.

    Скрипник розповіла, що дитина не була зареєстрована, а мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Тож тепер у громаді планують ретельніше перевірятимуть жінок при надії та породіль.

    «У родині, де сталася трагедія, виховують ще двох дітей – 7 та 11 років. Сім’ю характеризують, не як асоціальну, але малозабезпечену. Мешканців громади теж просять бути уважними одне до одного та повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви стосовно неналежного виховання дітей», – пише Ганна Скрипник.

    Раніше також на Тернопільщині розшукували матір, яка викинула немовля у сміття.

    Також кількість новонароджених у пологових закладах міста Києва значно зменшилась у порівнянні з минулими роками.

    Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

    Теги: трагедія отруєння Харківщина немовля
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    На Харківщині померло немовля: підозрюють отруєння