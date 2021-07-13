На Харківщині померло немовля: підозрюють отруєння

Дитина не була зареєстрована, а мати не зверталася до лікаря протягом вагітності

У Лозівській громаді Харківської області померла 3-місячна дитина з села Петропілля. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин, підозрюють отруєння розведеною дитячою сумішшю. Про це у соцмережі повідомила радник голови Лозівської міської територіальної громади Ганна Скрипник.

За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли.

Скрипник розповіла, що дитина не була зареєстрована, а мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Тож тепер у громаді планують ретельніше перевірятимуть жінок при надії та породіль.

«У родині, де сталася трагедія, виховують ще двох дітей – 7 та 11 років. Сім’ю характеризують, не як асоціальну, але малозабезпечену. Мешканців громади теж просять бути уважними одне до одного та повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви стосовно неналежного виховання дітей», – пише Ганна Скрипник.

Раніше також на Тернопільщині розшукували матір, яка викинула немовля у сміття.

Також кількість новонароджених у пологових закладах міста Києва значно зменшилась у порівнянні з минулими роками.

Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.