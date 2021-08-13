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    Депутатка Київради народила (фото)

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    Ксенія Семенова на початку літа публічно заявила, що чекає на дитину - Депутатка Київради народила (фото)
    Ксенія Семенова на початку літа публічно заявила, що чекає на дитину
    Фото Ксенії Семенової

    Членкиня фракції «Слуга народу» Семенова повідомила, що в неї народилась дівчинка

    Депутатка Київської міської ради від «Слуги народу» Ксенія Семенова народила дівчинку. Про це вона сама повідомила у фейсбуці.

    «Зустрічайте нову киянку. Корінну і дуже серйозно налаштовану щодо цього світу – захотіла народитися в п‘ятницю тринадцятого, і так і зробила. Соломія Богданівна Семенова», – представила вона свою доньку.

    Ксенія Семенова повідомила, що в неї народилась дівчинка
    Ксенія Семенова повідомила, що в неї народилась дівчинка

    Депутатку у соцмережі вітають друзі, колеги і підписники.

    Нагадаємо, що про свою вагітність Семенова публічно оголосила лише на початку червня. Депутатка зробила це оригінальним чином. «Стереотипний депутат має бути з пузом», – написала вона і оприлюднила світлину, на якій у неї вже видно живіт.

    Також Семенова тоді запропонувала своїм друзям вгадати, якої статі немовля очікується.

    Ксенія Семенова народилася 3 березня 1990 року.

    У Київраду обралася за результатами виборів у жовтні 2020 року. Наразі Семенова – заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.

    До слова, народна депутатка від партії «Голос», 34-річна Леся Василенко у День захисту дітей стала мамою утретє.

    25 травня шоумен і колишній член політради «Голосу» Сергій Притула приголомшив новиною про народження третьої дитини. Його друга дружина Катерина народила доньку. Дівчинку назвали Стефанією.

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    Теги: Київ Київрада депутат жінка немовля партія Слуга народу пологи
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    Депутатка Київради народила (фото)