Депутатка Київради народила (фото)

Ксенія Семенова на початку літа публічно заявила, що чекає на дитину

Членкиня фракції «Слуга народу» Семенова повідомила, що в неї народилась дівчинка

Депутатка Київської міської ради від «Слуги народу» Ксенія Семенова народила дівчинку. Про це вона сама повідомила у фейсбуці.

«Зустрічайте нову киянку. Корінну і дуже серйозно налаштовану щодо цього світу – захотіла народитися в п‘ятницю тринадцятого, і так і зробила. Соломія Богданівна Семенова», – представила вона свою доньку.

Ксенія Семенова повідомила, що в неї народилась дівчинка

Депутатку у соцмережі вітають друзі, колеги і підписники.

Нагадаємо, що про свою вагітність Семенова публічно оголосила лише на початку червня. Депутатка зробила це оригінальним чином. «Стереотипний депутат має бути з пузом», – написала вона і оприлюднила світлину, на якій у неї вже видно живіт.

Також Семенова тоді запропонувала своїм друзям вгадати, якої статі немовля очікується.

Ксенія Семенова народилася 3 березня 1990 року.

У Київраду обралася за результатами виборів у жовтні 2020 року. Наразі Семенова – заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.