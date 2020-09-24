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    Кримінал

    $30 тисяч за закриття справи: на Донбасі слідчого СБУ підозрюють у хабарництві

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    Операція із затримання співробітника СБУ - $30 тисяч за закриття справи: на Донбасі слідчого СБУ підозрюють у хабарництві
    Операція із затримання співробітника СБУ
    Фото: Офіс генпрокурора

    Силовик вимагав гроші у підслідного за зміну кваліфікації кримінального злочину

    Слідчому Управління СБУ в Донецькій і Луганській областях повідомили про підозру у вимаганні хабара в 30 тисяч доларів.

    Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Слідство встановило, що протягом лютого-березня 2020 року слідчий вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні хабар за зміну правової кваліфікації складу кримінального злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

    Порушено кримінальну справу за статтею про вимагання неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК України).

    Наразі триває слідство, слідчі подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади.

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    $30 тисяч за закриття справи: на Донбасі слідчого СБУ підозрюють у хабарництві
    $30 тисяч за закриття справи: на Донбасі слідчого СБУ підозрюють у хабарництві
    $30 тисяч за закриття справи: на Донбасі слідчого СБУ підозрюють у хабарництві


    Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує до 12 років ув’язнення, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    СБУ корупція в Україні хабар гроші Донеччина
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