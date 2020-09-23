У Світловодську кандидат в мери хотів купити «двійника» свого конкурента



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СБУ на Кіровоградщині викрила одного із кандидатів в мери на порушенні виборчого законодавства Фото: СБУ

Кандидат у мери та його помічника затримали після передачі 10 тисяч гривень

СБУ повідомила про викриття і затримання одного з кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області за порушення виборчого законодавства напередодні виборів до місцевих рад.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з інформацією СБУ, один з діючих депутатів Кіровоградської обласної ради спільно зі своїм помічником організували схему перетягування голосів виборців на «липового» кандидата.

У відомстві заявили, що за неправомірну вигоду технічний кандидат з таким самим прізвищем одного з конкурентів на виборах повинен був зареєструватися для зменшення його голосів під час виборчого процесу. Щоб здійснити підкуп депутат залучив свого помічника.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, обидвох фігурантів справи після передачі 10000 гривень.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму).

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року. У поточному році вони пройдуть в умовах пандемії.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 15 вересня розпочинається процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.

Як повідомлялося, майже 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок і безпеку під час місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

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