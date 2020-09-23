НАБУ має знайти мужність перегорнути сторінку «Роттердам+» - депутат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наливайченко наголосив, що під час судового засідання жоден з експертів не підтвердив збитки чи шкоду від дії формули «Роттердам+»

Прокурор САП під час судового засідання у справі «Роттердам+» підтвердив відсутність жодних доказів скоєння злочину у цій справі, зазначив Наливайченко

НАБУ має перегорнути сторінку «Роттердам+» та розслідувати реальну корупцію в енергетиці.

Про це написав народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко в своєму Телеграм-каналі.

За словами депутата, прокурор САП під час сьогоднішнього судового засідання у справі «Роттердам+» офіційно підтвердив відсутність жодних доказів скоєння злочину у цій справі.

Наливайченко наголосив, під час судового засідання жоден з експертів не підтвердив збитки чи шкоду від дії формули та не було надано жодних доказів змови чи тиску на посадових осіб, або порушення закону будь-ким із підозрюваних. Окрім того, він нагадав, що сама постанова НКРЕКП, якою була введена в дію формула «Роттердам+», уже давно визнана всіма судовими інстанціями законною і як нормативно-правовий акт під сумнів не ставиться.

На думку депутата, НАБУ має визнати, що безпідставно порушило справу і перестати займатись політичним піаром, натомість зосередитись на розслідуванні реальних корупційних злочинів.

«Для НАБУ зараз важливо знайти мужність, перегорнути цю сторінку і винести урок. Ви не політичний орган і маєте розслідувати реальну корупцію у владі, на яку ми в рамках парламентської ТСК вказуємо ледь не щотижня. Бездіяльність грає на руку топкорупціонерам, які «плюшкують» та торгують повітрям на енергоринку!» - написав Наливайченко.

Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко під час засідання Вищого антикорупційного суду 23 вересня повідомив, що досудове розслідування в справі «Роттердам +» не змогло встановити факти скоєння злочину або шкоди від дії цієї формули.

28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу щодо «Роттердам+» через відсутність складу злочину та достатніх доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку.

9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула «Роттердам+» діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.