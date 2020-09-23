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    Кримінал

    На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)

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    Оперативники вилучили зі схрону 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм - На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)
    Оперативники вилучили зі схрону 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм
    Фото: СБУ

    Снаряди були незаконно вивезені з місць ведення бойових дій у Новоайдарському районі у 2014 році

    Співробітники Служби безпеки України виявили у Старобільському районі Луганщини схрон із артилерійськими снарядами.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Схованка була облаштована на околиці села Тернове на невеликій глибині у безпосередній близькості від житлових будинків. За оперативною інформацією, снаряди незаконно вивезено із місць ведення бойових дій у Новоайдарському районі у 2014 році, зокрема після російських обстрілів позицій Збройних сил України біля села Побєда.

    Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм із загальною вагою тротилу 136 кілограмів. За попередніми даними, тротил зловмисники планували реалізувати місцевим кримінальним колам.

    Наразі вилучені снаряди знешкоджено.

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    На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)
    На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)
    На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)
    На Луганщині СБУ виявила великий схрон зі снарядами (фото)

    Заходи із виявлення схованки та знешкодження військових засобів ураження проводилися спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. 

    СБУ кримінал Луганщина боєприпаси
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