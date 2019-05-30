Бійці СБУ показали, як треба звільняти заручників: фоторепортаж



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Тактико-спеціальні антитерористичні навчання підвищеного рівня під Запоріжжям Фото Дмитра Смольєнка, Укрінформ

У триденних навчаннях беруть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, спецпризначенці «КОРД» та «Сармат» - усього понад 500 чоловік

Протягом трьох днів під Запоріжжям проходять планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання підвищеного рівня. Вони відбуваються в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спецтехніки та озброєння.

«За легендою на територію області проникла диверсійна група. Терористи спробували замінувати ракетні склади однієї з військових частин. Їх помітили військові. Диверсанти захопили заручників та прийняли рішення переховуватись в одній з будівель військової частини», - пояснює прес-офіцер СБУ Сергій Левченко.

Після тривалих переговорів, терористи зазначили, що їм потрібна бригада медиків аби надати допомогу заручнику, у якого вогнепальне поранення ноги та двоє журналістів, щоб озвучити їх вимоги. Журналістам доручено оцінити склад диверсійної групи, дізнатися кількість заручників та зібрати якомога більше інформації про бойовиків.

Після отримання інформації, бійці перейшли до активної фази навчань, в ході якої відбулось звільнення заручників та захоплення терористів.

У триденних навчаннях беруть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, спецпризначенці «КОРД» та «Сармат» - усього понад 500 чоловік.