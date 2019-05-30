Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака



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Степан Полторак, Павло Клімкін і Василь Грицак залишать свої посади в уряді

В Адміністрації президента готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України

Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Так, глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

У поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України.

Зеленський наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Крім того, в Адміністрації президента готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

До слова, сьогодні в парламенті відбулось голосування щодо відставки глави уряду. Як вже відомо, Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

В неділю, 26 травня, Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці.