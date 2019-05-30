Навіщо українським силовим структурам потрібна земля для будівництва житлових будинків?

Військові повинні Батьківщину захищати, а не ріелторами підробляти в своїх інтересах

Відомча земля - ​​це спадщина нашого соціалістичного минулого

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Системная проблема Украины, когда правоохранительное, оборонное ведомство занимается не своим делом. Например, очень странно воспринимать, что у ведомств есть земля для строительства жилых домов. Такая земля есть у Национальной гвардии, у Прокуратуры, СБУ, Министерства обороны.

Что за ерунда? Я понимаю, когда Минобороны владеет полигонами, стрельбищами, спортивными комплексами, казармами, отдельными военными городками со служебным жильем для офицеров и солдат. Оно может владеть автобазами, ремонтными мастерскими. Всем, что надо для учений, обороны и войны. Минобороны может строить линии обороны, блиндажи, рыть траншеи, - все, что нужно для войны и обороны.

Но почему армия должна строить жилые дома в городах? Почему у армии должна быть земля, на которой частные компании строят жилые дома?

Ведомственная земля – это наследие нашего социалистического прошлого, когда вся она была в государственной собственности и выделялась разным предприятиям и ведомствам под строительство жилых домов для сотрудников. Особенно много земли было у Минобороны. Армия на территории Украины стояла огромная, миллионная. Сейчас армия по численности в разы меньше, и земли у нее поубавилось, но все-равно остаются значительные территории.

Правильно было бы поступить так. Всю неиспользуемую по прямому оборонному назначению землю бесплатно и безвозмездно передать местным громадам или государству (Фонду госимущества), с тем, чтобы они уже распоряжались ею в интересах громад. А жилье офицерам предусмотреть прямо в бюджете, без использования мутных схем. Офицеры и генералы должны родину защищать, а не риэлторами подрабатывать в своих интересах. Во многих местах, кстати, такая передача произошла. Но особо лакомые земли (в Киеве, например) становятся предметом обмена, торгов и, как итог, - коррупционных обвинений.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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