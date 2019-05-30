Новий очільник СБУ заявив про ризики дестабілізації енергосистеми з 1 липня



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Перший заступник голови СБУ Іван Баканов

Тимчасовий глава СБУ написав листа Гройсману і Парубію

Служба безпеки України заявила про ризики дестабілізації Об'єднаної енергосистеми України з 1 липня, коли збираються запустити вільний ринок електричної енергії.

Про це йдеться на сторінці Служби безпеки у «Фейсбуці».

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов, який зараз тимчасово очолює відомство, звернувся з відповідним листом до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до закону «Про ринок електроенергії».

Нагадаємо, в липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону «Про ринок е/е», прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку.

Західні партнери, в тому числі Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк, рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через неготовність важливих регуляторних норм і IT-систем. За деякими оцінками, після запуску ринку в Україні може різко зрости ціна на електроенергію для населення.

Як раніше повідомлялося, за даними британського економічного порталу Talk Finance, український олігарх Ігор Коломойський лобіює скасування впровадження нового ринку електроенергії в країні під прикриттям «незначних виправлень». Водночас, згідно з даними регулятора (НКРЕКП), Україна готова до запуску оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, як це передбачено законом «Про ринок електроенергії».