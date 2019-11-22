Боротьба з тютюновим фальсифікатом. Заступник прокуратура Херсонської області Ясеницький повідомив про результати



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Заступник прокурора Херсонської області Юрій Ясеницький: з початку 2019 року правоохоронці вилучили півмільйона пачок контрафактних сигарет

Кримінальна справа порушена за фактом вилучення правоохоронцями Херсона великої партії підроблених сигарет

Заступник прокурора Херсонської області Юрій Ясеницький прокоментував хід кримінальної справи, порушеної за фактом вилучення правоохоронцями Херсона великої партії підроблених сигарет.

У цьому місяці співробітники правоохоронних органів Херсона вилучили велику партію підроблених і контрабандних тютюнових виробів. Зараз йде слідство у даній справі, слідчі встановили основні факти правопорушення.

«Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні. Воно відкрите за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими марковані пачки з тютюновими виробами, а також незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального Кодексу України», - зазначив Юрій Ясеницький.

Розслідуванням даного провадження займаються слідчі СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

«Під час проведених в ході попереднього розслідування слідчих дій задокументований факт збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також вилучені тютюнові вироби з ознаками підробки, імпортних виробників, ввезені на митну територію України з порушенням митних правил, а також не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, загальною кількістю майже 12 000 пачок. Ці тютюнові вироби арештовані судом. Досудове розслідування кримінального провадження триває», - повідомив Ясеницький.

Наостанок він додав, що всього з початку 2019 року правоохоронці вилучили півмільйона пачок контрафактних сигарет.

«З початку цього року стараннями правоохоронців області було вилучено сумарно, включаючи цю партію, 500 тисяч пачок нелегальних сигарет - підроблених або контрабандних», - підсумував Юрій Ясеницький.