Відсьогодні прокурори перестануть вести досудові розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із 20 листопада генпрокуратура втрачає функцію розслідування

Прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, у тому числі «справ Майдану», 20 листопада 2019 року, однак прокурори продовжать керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«20 листопада 2019 року прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, однак продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства», - повідомили у ГПУ.

У відомстві вказали, що усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України і т.д. «Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність», - додали у Генпрокуратурі.

«З утворенням у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями», - заявили у ГПУ.

У відомстві зауважили, що досудове розслідування здійснювалось прокуратурою тимчасово. Ця функція прокуратурі не притаманна і не входить до функцій прокуратури, згідно з Основним законом і законом України «Про прокуратуру». У Перехідних положеннях Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.

Нагадаємо, у ДБР створено підрозділ з розслідування справ Майдану, щодо продовження слідства у яких раніше висловлювали занепокоєння адвокати родин Небесної сотні - загиблих під час акцій протестів у 2013-2014 роках.

Раніше вже повідомлялося, що незакінчені справи розділять між Державним бюро розслідувань і Національним антикорупційним бюро. Справи Майдану передадуть ДБР. Наразі відомо, що там не вистачає слідчих, та потрібен час на вивчення п'яти тисяч томів справ. Це може призупинити розслідування на невизначений час, вважають адвокати і родичі загиблих героїв.

Також повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.