Поліція затримала податківця Київщини на хабарі у $2,5 тис. (відео)



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Податківця затримали під час отримання хабара Фото: Нацполіція

Ревізор-інспектор податкової інспекції у Київській області підозрюється в організації злочинної схеми

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Києві Національної поліції спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Києва за процесуального керівництва столичної прокуратури викрили та припинили злочинну схему вимагання коштів, організовану ревізором-інспектором податкової інспекції у Київській області.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Встановлено, що службовець однієї з об’єднаних податкових інспекцій області вимагав від керівника суб’єкта господарювання 2 500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму податківець обіцяв не стягувати з підприємця 780 тисяч гривень податкового боргу», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 20 листопада, під час одержання хабара податківця було затримано у порядку статті ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.