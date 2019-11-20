  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала податківця Київщини на хабарі у $2,5 тис. (відео)

    • Розсилка
    Податківця затримали під час отримання хабара - Поліція затримала податківця Київщини на хабарі у $2,5 тис. (відео)
    Податківця затримали під час отримання хабара
    Фото: Нацполіція

    Ревізор-інспектор податкової інспекції у Київській області підозрюється в організації злочинної схеми

    Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Києві Національної поліції спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Києва за процесуального керівництва столичної прокуратури викрили та припинили злочинну схему вимагання коштів, організовану ревізором-інспектором податкової інспекції у Київській області.

    Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    «Встановлено, що службовець однієї з об’єднаних податкових інспекцій області вимагав від керівника суб’єкта господарювання 2 500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму податківець обіцяв не стягувати з підприємця 780 тисяч гривень податкового боргу», - йдеться в повідомленні.

    Сьогодні, 20 листопада, під час одержання хабара податківця було затримано у порядку статті ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Досудове розслідування відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Слідчі дії тривають.

    Національна поліція України ДФС прокуратура кримінал корупція в Україні хабар Київщина розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ