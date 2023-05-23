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Чекав на «русскій мір». Настоятель монастиря з Мелітополя отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чекав на «русскій мір». Настоятель монастиря з Мелітополя отримав підозру
З серпня 2022 року підозрюваний активно брав участь у пропагандистських заходах проти України
фото: Офіс генпрокурора

Священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури оголошено підозру у колабораційній діяльності настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

«Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ. Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей», – йдеться в повідомленні.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на п'ять років застосовані персональні санкції.

Раніше Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку.

Теги: Московська церква в Україні прокуратура

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