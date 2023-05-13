РФ скликала неформальну зустріч Радбезу ООН через «утиски» УПЦ МП

На думку Кислиці, у такий спосіб міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров доручив постпреду Василю Небензі посилити «медійну присутність пригожинських посіпак-пропагандистів»

Захід не транслювався на офіційних ресурсах ООН, а Україна взагалі не брала в ньому участі

Країна-агресор Росія скликала неформальну зустріч членів Ради Безпеки ООН для обговорення начебто «утисків» УПЦ МП в Україні. Про це напередодні повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Зокрема, Москва запросила до участі в заході в режимі онлайн осіб, наближених до ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Серед «доповідачів» – директор неурядової організації «Фонд боротьби з несправедливістю» Міра Терада, протоієрей УПЦ МП Андрій Павленко, єпископ УПЦ МП Гедеон.

Захід не транслювався на офіційних ресурсах ООН. Україна не брала участі в російському заході.

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На думку постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, у такий спосіб міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров доручив постпреду Василю Небензі посилити «медійну присутність пригожинських посіпак-пропагандистів».

Раніше стало відомо, що Рада Безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні через війну, яку розв’язала Росія. Про це повідомили у секретаріаті Радбезу.

У квітні питання з порядку денного Підтримання миру та безпеки України не обговорювалися взагалі, оскільки в Радбезі головувала саме Росія.

Нагадаємо, ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Більшість, а саме 88% цілей та завдань зі сталого розвитку, країни світу не зможуть виконати у строк до 2030 року. Це експерти ООН у своїй доповіді назвали «справжнім провалом у порятунку планети».

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Йдеться про 17 цілей сталого розвитку, які схвалили країни-члени ООН у 2015 році. Серед них – боротьба з кліматичною кризою, голодом, бідністю, просування ґендерної рівності, освіти та інших загальнолюдських цінностей. Ці цілі включають 169 завдань. До 2030 року людство домовилося повністю подолати голод та бідність на планеті.

Також голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі планує у травні презентувати у Радбезі ООН угоду з Україною та Росією про захист Запорізької АЕС.