Екскерівник Кіровоградської єпархії УПЦ МП отримав вирок

СБУ виявила у митрполита Іоасафа листування з патріархом Московським Кирилом

Іоасаф і Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі

Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку. Про це повідомляє «Суспільне Кропивницький».

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Зазначається, що Іоасаф і Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зокрема, в Іосафа. СБУ виявила листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучила велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів, які виправдовували, зокрема, захоплення Криму.

На засіданні синоду УПЦ МП в листопаді Іоасаф подав прохання про своє звільнення після обшуків СБУ. Наступного місяця спецслужба повідомила йому про підозру.

Цьогоріч у лютому суд обрав ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ МП та секретарю єпархії запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП.

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А священник УПЦ МП розповів, як прислужував терористу Пригожину.