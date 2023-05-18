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УПЦ МП покарала священника, який вимагав міжнародного трибуналу для Кирила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
УПЦ МП покарала священника, який вимагав міжнародного трибуналу для Кирила
Андрій Пінчук, колишній настоятель храму УПЦ МП Архистратига Михаїла у с. Волоському на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Причиною для заборони у служінні стали нібито деструктивні і неканонічні дії священника

Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у с. Волоському на Дніпропетровщині Андрія Пінчука і заборонила його у служінні. Указ про звільнення священник опублікував у своєму Telegram-каналі «Веселий піп». 

Пінчук відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал. 

В УПЦ МП зазначили, що причиною для заборони у служінні стали «деструктивні і неканонічні дії – проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя».

На його місце вже призначили нового настоятеля храму.

УПЦ МП покарала священника, який вимагав міжнародного трибуналу для Кирила фото 1

Нагадаємо, у квітні 2022 року священники Української православної церкви Московського патріархату вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила. Заяву священників оприлюднив Андрій Пінчук на своїй сторінці.

Теги: Московська церква в Україні

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