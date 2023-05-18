УПЦ МП покарала священника, який вимагав міжнародного трибуналу для Кирила

Андрій Пінчук, колишній настоятель храму УПЦ МП Архистратига Михаїла у с. Волоському на Дніпропетровщині

Причиною для заборони у служінні стали нібито деструктивні і неканонічні дії священника

Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у с. Волоському на Дніпропетровщині Андрія Пінчука і заборонила його у служінні. Указ про звільнення священник опублікував у своєму Telegram-каналі «Веселий піп».

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Пінчук відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал.

В УПЦ МП зазначили, що причиною для заборони у служінні стали «деструктивні і неканонічні дії – проведення зібрання духовенства різних єпархій на території Сарненської єпархії без благословення керівного архієрея, неодноразові аналогічні дії на території Київської області та грубе порушення присяги священнослужителя».

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На його місце вже призначили нового настоятеля храму.

Нагадаємо, у квітні 2022 року священники Української православної церкви Московського патріархату вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила. Заяву священників оприлюднив Андрій Пінчук на своїй сторінці.