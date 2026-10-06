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Чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті Ковеля: троє поранених

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті Ковеля: троє поранених
Поліцейські затримали 23-річного чоловіка
фото: Національная поліція (ілюстративне)

23-річний нападник узяв знаряддя з торгової вітрини, після чого його затримали правоохоронці

У Ковелі Волинської області 23-річний чоловік із сокирою напав на людей у будівельно-господарському гіпермаркеті. Унаслідок інциденту поранення отримали троє людей. Про це повідомляє поліція Волинської області, пише «Главком».

За попередніми даними, перед нападом чоловік узяв сокиру безпосередньо з вітрини магазину. Після цього він почав нападати на людей, які перебували у торговому закладі.

Унаслідок нападу троє людей отримали тілесні ушкодження. На місце події прибули правоохоронці та медики.

Поліцейські затримали 23-річного чоловіка. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка документує обставини події та збирає необхідні докази. Правоохоронці встановлюють мотиви нападника, а також усі обставини конфлікту. Інформація про стан постраждалих уточнюється.

Варто нагадати, що у Луцьку близько тридцяти цивільних напали на групу оповіщення Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка намагалася зупинити автомобіль для перевірки документів. Унаслідок сутички двоє військовослужбовців дістали тілесні ушкодження, а службове авто зазнало значних пошкоджень. 

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Теги: Волинська область кримінал поліція

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