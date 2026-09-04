На Волині в авто знайдено мертвою 32-річну нацгвардійку

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»)

Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті

У Луцькому районі в автомобілі знайдено мертвою 32-річну військовослужбовицю Нацгвардії. Про це повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає «Главком» з посиланням на zaxid.net.

Правоохоронці розслідують смерть військової як можливе самогубство.

За інформацією речниці, 2 вересня близько 16:00 у Луцькому районі в автомобілі знайшли мертву солдатку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Зазначається, що трагедія сталася у селі Кульчин. Правоохоронці також встановлюють обставини перебування військової поза місцем служби.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).

До слова, раніше у Чернігові у лісовому масиві було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередньо, йдеться про самогубство.