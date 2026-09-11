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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Волині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Волині
Потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю
колаж: «Укрзалізниця»

На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному

«Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ – Луцьк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та у зворотному напрямку на вихідні.

«Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні готують нові рішення щодо роботи залізниці під час тривалих повітряних тривог. Уряд та «Укрзалізниця» опрацьовують зміни, які мають допомогти забезпечити безпеку пасажирів і водночас зменшити затримки руху поїздів.

Зауважимо, що якщо через затримку поїзда не вдалося здійснити посадку, можна повернути повну вартість квитка, скориставшись сервісом претензійного повернення коштів.

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Теги: потяг Волинська область Київ Укрзалізниця

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